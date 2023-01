Auch die Alabas wünschen ein frohes neues Jahr

Sieg zum Jahresabschluss

Sportlich hat das Jahr 2022 für Alaba plangemäß geendet. Der ÖFB-Legionär besiegte mit seinem Klub Real Madrid am Freitag auswärts Real Valladolid mit 2:0 (0:0). Beide Tore in der Partie, die in den Schlussminuten recht turbulent wurde, erzielte Karim Benzema.