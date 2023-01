Da braute sich was ganz Ordentliches zusammen...

Honigbier aus St. Andrä am Zicksee

So gibt es seit kurzem auch Honigbier von einem Imker aus St. Andrä am Zicksee und Hanfbier von Sacred Leafs aus Illmitz. „Wir haben uns im Genusszelt des Golser Volksfestes kennengelernt“, schildert Imker Maks Grgic. Ein Honigbier zu machen, war lange in Planung. „Es hat sich aber keiner drübergetraut.“ Bis er auf Westwind gestoßen ist. Herausgekommen ist ein normales, malziges Bier mit einer Honignote, die aber erst am Schluss den Gaumen erfreut. „Thor“, heißt das edle Getränk, das sicher auch den nordgermanischen Gott erfreut hätte. Auf dem Markt ist es seit heute und gemeinsam mit den anderen Honigprodukten der Grgics unter thor.wine erhältlich.