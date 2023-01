Minel kam Punkt Mitternacht in Wels zur Welt

Im Burgenland ließ sich das Neujahrsbaby etwas mehr Zeit, Barbara „schlüpfte“ um 1.07 Uhr im Krankenhaus Oberpullendorf. In Salzburg war es schon 1.17 Uhr, als Amelie in Schwarzach im Pongau ihren ersten Schrei tat und Ida Andrea schloss in Dornbirn in Vorarlberg um 1.36 Uhr den Reigen der Neujahrsbabys.