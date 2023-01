Österreicher legen Wert auf gesunde Ernährung

Mit dem Jahreswechsel kommen auch die Neujahrsvorsätze, die sich in Österreich oft ums Abnehmen und einen gesunden Körper drehen. Das spiegelt sich auch in der repräsentativen Fastenumfrage des Kurhauses Marienkron wider: Bereits mehr als die Hälfte der Österreicher wollen im kommenden Jahr Fastentage einlegen. Die Top-3 Gesundheitsvorsätze sind ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung und mehr Zeit in der Natur.