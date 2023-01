Kugelbombe traf Gesicht, Bein schwer verletzt

Noch ist die Bilanz der Einsatzkräfte nicht fertig. Es dürfte aber keine schwersten Unfälle mit Böllern und Raketen - wie in Niederösterreich, wo ein 18-Jähriger starb - gegeben haben. Aus Andorf im Innviertel wird berichtet, dass eine Kugelbombe einen Verletzten forderte, der im Spital behandelt werden musste. Der 24-Jährige hatte eine aus Tschechien geschmuggelte Kugelbombe falsch gezündet, als er noch direkt daneben stand. Da kein Notarzt verständigt werden musste, dürften die Verletzungen nicht allzu schwer sein. Und in Attnang-Puchheim musste der Notarzt eine Beinverletzung eines Silvesterschützen versorgen, der in den Schockraum des Vöcklabrucker Krankenhauses kam.