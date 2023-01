Junger Mürztaler spielt vor Millionen-Publikum

Von da an nahm die musikalische Karriere des Talents ihren Lauf: Nach der Musikhauptschule Mitterdorf ging es für Schinnerl ins Musikgymnasium in Graz und ans Johann-Fux-Konservatorium. Ab 2017 pendelte er dann bereits regelmäßig zum Privatunterricht nach Wien. Parallel zur Matura fand aber auch das Probespiel für die Aufnahme in die Akademie der Wiener Philharmoniker statt. “Da wurde ich nur Zweiter. Während meiner Zeit im Gymnasium habe ich schon Unterricht bei Kurt Körner am Konservatorium bekommen, der mich motivierte, konsequent zu üben und mein Leben vollkommen auf die Musik auszurichten", blickt der junge Musiker auf seine professionelle Ausbildung zurück, die ihn auch zu einem Gastspiel nach Südamerika führte. Diese Erfahrung, längere Zeit fern der Heimat zu sein, kommt dem jungen Philharmoniker nun sehr zugute, auf den im neuen Jahr 2023 ausgedehnte Tourneen in Amerika, Europa und Asien warten.