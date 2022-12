Serie schwerer Skiunfälle in Tirol reißt nicht ab

Zwei Schwerverletzte in Sölden

Wenig später mussten die Einsatzkräfte auch im Skigebiet Sölden ausrücken. Eine 19-jährige Polin und ein 43-jähriger Brite kollidierten am Giggijoch. Dabei erlitt die junge Frau Kopfverletzungen und wurde in die MedAlp Sölden gebracht. Der Brite verletzte sich schwer im Bereich der Brust und wurde ins Krankenhaus Zams geflogen.