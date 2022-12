Freundin (20) misshandelt: U-Haft nach Martyrium

In der Beziehung des jungen Paares hatte es schon länger gekriselt. Der 25-jährige Linzer gilt ohnehin als extrem reizbar. Wenn er zusätzlich noch Alkohol und Drogen konsumiert, ist er wie eine Mine, die jederzeit explodieren kann. Am 26. Dezember bekam das leider auch seine Freundin massiv am eigenen Leib zu spüren.