Grazer Hauptplatz: Lichter statt Silvesterböller

In zwei weiteren Shows (ab 19.30 bzw. 22.30 Uhr) wird das Publikum auf eine beeindruckende Reise unter dem Motto „Music Around The World“ mitgenommen. Zwei Minuten vor Mitternacht startet der Countdown ins neue Jahr, ehe die Party mit der großen Silvester-Show mit einem bombastischen Finale zum Thema „One World“ den Höhepunkt erreicht. Der Eintritt ist frei, die Gastro-Stände haben ab Mittag geöffnet.