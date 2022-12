Politik zog Bilanz: „Möge es nie schlechter sein“

Gruber seinerseits spricht den Flughafen an: „Wir waren permanent mit der Abwehr des Versuches eines Investors, nach den Grundstücken zu greifen, beschäftigt.“ Alles in allem, so betont das rot/schwarze Duo, gebe es in der Koalition ein wertschätzendes Klima, das würden auch die 4245 Regierungsbeschlüsse seit der letzten Wahl zeigen. Kaiser und Gruber: „Davon waren übrigens nur zwei nicht einstimmig.“