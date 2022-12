Zwei „Schiffbrüchige“ schwammen in der Donau

Zwei 32-Jährige ließen am Donnerstag kurz nach 13 Uhr ein Boot im Bereich der Slipanlage Schlögen (Bezirk Grieskirchen) in die Donau und fuhren dann stromaufwärts Richtung Niederranna. Plötzlich habe es den Außenbordmotor verrissen und die beiden stürzten sofort in die Donau.