Schlepper raste über die Grenze: Gefasst!

Jeden Tag bis zu 250 Migranten

Ohne Unterbrechung gehen die Aufgriffe in den grenznahen Gemeinden weiter. Allein in Nikitsch sind am Donnerstag bei nur einer Tour 13 Migranten gelandet, wenige Stunden zuvor waren es 18. 1328 Flüchtlinge sind in der ganzen vergangenen Woche im Burgenland gemeldet worden.