810-Millionen-Euro-Deal ist weiter Geduldsspiel

Platzt der 810-Millionen-Euro-Deal oder kommt er doch wie geplant zustande? Der Umstand, dass sich die Behörden mit der Zustimmung für den Verkauf der Stickstoffsparte der Borealis an den tschechischen Agrofert-Konzern Zeit lassen, gibt den Kritikern Aufwind. Noch immer halten sich ja die Bedenken, dass durch den Eigentümerwechsel ein Düngemittelmonopol entstehe, durch das sogar die Lebensmittelversorgung in Österreich in Gefahr ist ...