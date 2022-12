14-Jähriger saß bei Unfall zugedröhnt am Steuer

In die Justizanstalt eingeliefert

Der 14-jährige Lenker verweigerte eine Untersuchung auf Suchtgift – er dürfte nicht nüchtern gewesen sein. Bereits in der Vergangenheit war er wegen Drogenkonsums schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Aber auch wegen Einbruchs, Sachbeschädigung und Vermögensdelikten wurde schon gegen ihn ermittelt. Er ist nun in die Justizanstalt Linz eingeliefert worden. Mit den jüngsten Raubüberfällen auf Taxilenker sowie den Diebstahl ihrer Fahrzeuge soll der junge Rumäne jedoch nichts zu tun gehabt haben.