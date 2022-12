Russen bombardieren Geburtsstation in Cherson

Zu Kriegsbeginn hat Moskau mit dem Angriff auf eine Geburtsklinik in Mariupol für Entsetzen gesorgt - nun wurde eine Entbindungsstation in Cherson zum Ziel eines brutalen Angriffs. „Sie bombardierten den Ort, an dem heute zwei Kinder geboren wurden“, berichtete der ukrainische Präsidentschaftsberater Kyrylo Tymoschenko entsetzt auf seinem Telegram-Kanal. Vor dem Angriff hätten es die Ärzte, noch geschafft, einen Kaiserschnitt durchzuführen.