2023 bringt neue Gesetze und Förderungen

Weit weniger herausfordernd ist die Umsetzung des neuen Parteienförderungsgesetzes. Dieses wird bereits mit Jahreswechsel in vollem Umfang in Kraft treten. Neben verschärften Transparenzregeln und Beschränkungen bei der Wahlwerbung sieht das Gesetz erweiterte Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten vor. Auch den Bürgern werden ganz neue Einblicke gewährt. So werden etwa ab 1. Jänner alle Studien, Gutachten und Umfragen samt deren Kosten auf der Website des Landes veröffentlicht.