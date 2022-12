Knirps (7) macht bei Strafstoß ÖFB-Star sprachlos

Er hat 67 Spiele in der höchsten österreichischen Liga absolviert, 80 in der ersten deutschen Bundesliga, 29 in der Europa League, sechs in der Champions League und bisher 33 Mal das rot-weiß-rote Teamtrikot getragen. Doch so ein Tor wie am Stefanitag beim U7-Hallenkick in seinem Heimatort St. Valentin, bei dem Xaver Schlager als Referee im Einsatz war, hatte der 25-Jährige davor noch nie gesehen . . .