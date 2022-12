Ein toter Familienvater, zwei verdächtige Täter

Wer den Tod von Jürgen T. zu verantworten hat, ist weiterhin fraglich. Von Anfang an konzentrierten sich die Ermittlungen auf einen Syrer (18). Ein weiterer Verdächtiger, der bereits im Juli als Opfer in eine Messerstecherei in Mattersburg verwickelt gewesen war, ist ein 16-Jähriger aus dem Burgenland. Ein nahe dem Tatort sichergestellter Schlagring wird mit ihm in Verbindung gebracht.