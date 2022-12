Darf’s ein bisserl mehr für jemand anderen sein?

Die Teuerungen haben dazu geführt, dass immer mehr Menschen auf die Sozialmärkte (SOMA) angewiesen sind. Dort werden Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs günstiger verkauft. Problem: Der Ansturm ist für die Sozialmärkte kaum mehr bewältigbar – viele Produkte gibt es nicht mehr oder sie sind nur eingeschränkt vorhanden. Deshalb hat sich das Land OÖ, Spar und das Rote Kreuz als Logistikpartner etwas Besonderes einfallen lassen. Kunden von 21 Spar-Filialen können direkt in den Märkten spenden, indem sie Waren einkaufen und diese nach der Kasse in ein Einkaufswagerl legen. Die Produkte gehen direkt an die Sozialmärkte für Hilfsbedürftige.