Parlament verbindet. Tage der offenen Tür

Am 14. und 15. Jänner 2023 lädt das Parlament erstmals alle Interessierten dazu ein, das generalsanierte Haus bei einem Rundgang zu entdecken: zum Beispiel den Nationalratssaal mit seiner imposanten Glaskuppel, die erstmals Tageslicht in den Saal bringt, den neuen Sitzungssaal des Bundesrats und den restaurierten Bundesversammlungssaal. Außerdem bietet das Hohe Haus Einblicke in das neu ausgebaute Dachgeschoß mit dem öffentlich zugänglichen Restaurant und den vier Terrassen. Auch das „Demokratikum - Erlebnis Parlament“, das auf 1.500 Quadratmetern über Parlamentarismus und Demokratie informiert, ist als neues Highlight einen Besuch wert.