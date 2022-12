Salzburg feiert Kantersieg, VSV gewinnt knapp

Meister Red Bull Salzburg hat am Donnerstagabend in der ICE Hockey League einen 7:0-(2:0,4:0,1:0)-Kantersieg gegen Olimpija Ljubljana vor heimischer Kulisse gefeiert. Für die chancenlosen Slowenen war es die fünfte Niederlage in Folge. Der Villacher SV gewann in Bruneck mit 4:3 (1:1,1:2,2:0) bei den Pustertal Wölfen. Die Kärntner behaupteten damit in der Tabelle Rang drei, die Salzburger machten einen Sprung von fünf auf vier.