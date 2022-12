Wie die neue Kostenbremse im Detail funktioniert

Besteht aus fünf Stufen

Der neue Energiekostenzuschuss hat fünf Stufen und gilt für Strom, Gas, Heizöl usw. Neu ist, dass in den ersten beiden Stufen Energieintensität keine Voraussetzung ist, was etwa Händlern und Hoteliers zugutekommt. Zudem wird die Quote in der Stufe 1 von 30 Prozent auf 60 Prozent der Mehrkosten verdoppelt.