Deutsche Fans interessiert Nationalteam nicht mehr

Nicht erst das Ausscheiden von Deutschlands Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Gruppenphase in Katar hat in der Bevölkerung Spuren hinterlassen. Bei fast der Hälfte der Deutschen hat das Interesse am Nationalteam in den vergangenen Jahren nachgelassen. Insgesamt 46 Prozent der Befragten äußerten in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov, ihr Interesse an der DFB-Auswahl habe sich zuletzt verringert.