Hinterbänkler, Skepsis, und Potemkins Flugzeug

Streitthema Gender-Leitfaden

War da nicht noch etwas? Hinsichtlich Nerven und so? Auf ebendiese ging SP-Landesrätin Sara Schaar den Bürgern mit ihrem Gender-Leitfaden. Nachdem die „Krone“ das aufgedeckt hatte, war er rasch Geschichte - allerdings nur das begleitende Wörterbuch, nicht der Leitfaden als solcher. Die FPÖ will nun im Landtag wissen, was dieser Unsinn gekostet hat. Der freiheitliche Klubchef Germann Darmann: „Angeblich wurde daran fünf Jahre gearbeitet. Und das, um den Begriff Hexe zu gendern“ Auch die Erhöhung der Politikergagen ab 1. Juli 2023 soll nach dem Willen der Blauen rückgängig gemacht werden.