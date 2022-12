Lebenslange Twitter-Sperre für Wiens FPÖ-Chef Nepp

Grund für die Sperre war laut „Heute“ aber offensichtlich ein anderer Tweet Nepps vom 15. Dezember. In diesem verbreitete er die Information, Niederösterreicher würden in Wiener Spitälern nicht mehr behandelt werden. Diese seien stattdessen voll mit zahlreichen illegalen „Messerstechern“ aus Syrien und Afghanistan. Auch die Polizei wurde in diesem Fall bereits eingeschaltet (siehe Tweet unten).