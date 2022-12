37 Personen mussten in Sicherheit gebracht werden: Mitarbeiter einer Firma in Hörsching (Oberösterreich) hatten am Mittwoch gegen 12.15 Uhr starken Gasgeruch aus der Heizzentrale des Firmenobjektes angezeigt. Der Kohlenmonoxidwert war ums 25-Fache überschritten!