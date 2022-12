„Zahlt sich bei uns nicht aus, arbeiten zu gehen“

Arige (SPÖ): „Wir haben eine Regierung der Dilettanten“

Arige (SPÖ) nimmt vielmehr die Bundesregierung in die Pflicht. „Wir haben eine Regierung der Dilettanten!“, befindet er. Es sei bisher in seinen Augen viel „Show“ passiert, Geld sei bei den Unternehmen noch keines angekommen. Er fordert einen „Regierungs-Change“, also Neuwahlen. Nur so hätten wir eine Chance auf Reformen. Auf die hofft auch Petra Schmidt vom Roten Kreuz. Die Einmalzahlungen hätten zwar kurzfristig eine Erleichterung gebracht, es brauche aber vielmehr eine nachhaltige Entlastung.