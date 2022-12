Salzburg AG: 5718 Euro pro Tag für Beratung

Die externen Beratungskosten der Salzburg AG sind am Mittwoch nach der Veröffentlichung eines Berichts des Landesrechnungshofs zum Politikum geworden. Das Unternehmen zahlte für Berater Tagsätze von bis zu 5.718 Euro, in Summe wurden von 2018 bis 2020 über 28,3 Millionen Euro für Beratungen ausgegeben. Ein gefundenes Fressen für die Opposition im Landtag: „Während die Salzburg AG ihre Preise ständig erhöht, gönnt sie ihren Beratern unanständig hohe Honorare“, so etwa die SPÖ.