38-Jährige erstach Ehemann mit Messer: Urteil

Am Schwurgericht Feldkirch musste sich am Mittwoch eine 38-jährige Frau verantworten, die Mitte April ihren 35-jährigen Ehemann im gemeinsamen Haus in Schwarzach in Vorarlberg mit einem Küchenmesser erstochen hat. Zu Beginn des Prozesses bekannte sich die sechsfache Mutter teilweise schuldig. Am Nachmittag fiel das Urteil.