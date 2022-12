Eine Funktionssperre, die niemanden juckt!

Man könnte meinen, das Urteil der Paritätischen Kommission traf den ASV Siegendorf, genauer gesagt dessen Präsidenten, wie ein Fallbeil. Im Gegenteil. „Ich sehe das gelassen, es ändert sich ja nichts“, sagt Peter Krenmayr. Gegen den eine neunmonatige Funktionssperre verhängt wurde und er somit vorerst aus dem Ostliga-Verkehr gezogen wurde. Die Geldstrafen von Krenmayr wurden indessen von 3300 Euro auf 1300 Euro gemildert.



Krenmayr wurde als Offizieller gesperrt, darf keine Tätigkeit, die formell aufscheint, ausüben. Auch keine Transfers tätigen - zumindest nicht seine Unterschrift unter den Vertrag setzen. „Das macht rein gar nichts, denn für diese Sachen haben wir ja Obmann und Sektionsleiter“, weiß der Klub-Boss. Der zum Gegenangriff gegen den rot-goldenen Verband ausholt. „Ich bin seit sieben Jahren in Siegendorf und hatte noch nie aktiv mit dem Spielbetrieb zu tun. Die Strafe befähigt Herrn Benkö auch nicht mehr, sein Amt auszuüben!“



„Normaler Zuschauer“

Eine Art „Watsch’n“ für Krenmayr ist es dennoch. BFV-Präsident Günter Benkö dazu: „Er darf jetzt eigentlich gar nichts machen, was den ASV Siegendorf betrifft, dafür gibt’s Regularien. Er ist ein normaler Zuschauer für die nächsten Monate!“ Auch das juckt Krenmayr wenig. „Dann kann ich bei den Spielen endlich sagen, was ich will!“

Das Urteil dürfte die Privat-Fehde zwischen ihm und dem BFV nur noch weiter befeuern. Dennoch: „Ich werde sicher keinen Einspruch erheben!“