Beichte als Buße für Unfall im Alko-Rausch

Freund lag reglos neben ihm

Am Dienstag stand der junge Bruchpilot in Linz vor Gericht. Er war voll geständig und auch sehr reuig, sagte: „Ich weiß selber nicht, was ich da für Hirngespinste gehabt hab.“ Er hat Erinnerungslücken, kann sich weder an die Stunden vor dem Unfall noch an jene danach erinnern. Nur eines ist ihm noch präsent: „Wie ich gemerkt hab’, dass sich mein Freund neben mir nicht mehr rührt, das war meine größte Angst!“