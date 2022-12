Corona-Chaos: Arzt kollabiert während Behandlung

Nach der Lockerung der strengen Null-Covid-Strategie in China müssen viele Krankenhäuser einen Ansturm an Infizierten bewältigen. Das Gesundheitspersonal steht enorm unter Druck, die Überlastung hat teils schlimme Folgen, wie ein Überwachungsvideo einer Klinik in der Provinz Sichuan zeigt.