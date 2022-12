Iran: Revolte in Gefängnis, Häftling erschossen

Bei einer Revolte in einem Gefängnis im Nordiran wegen einer geplanten Hinrichtung sind nach Angaben von Aktivisten ein Häftling getötet und 17 weitere verletzt worden. Zu den Konfrontationen in der Haftanstalt der Stadt Karaj sei es am Samstag gekommen, als Häftlinge gegen die Verlegung eines Insassen in die Isolationshaft vor seiner Hinrichtung protestiert hätten, erklärte die Organisation Iran Human Rights (IHR) am Sonntag. Das Todesopfer starb an einem Kopfschuss.