Großes Chaos nach Platzen von Aquarium beseitigt

Zudem läuft die Suche nach der Ursache weiter. So kündigte etwa das am Bau des geplatzen Aquariums beteiligte US-amerikanische Unternehmen Reynolds Polymer Technology an, ein Team zur Untersuchung des Vorfalls nach Berlin zu schicken. Wie berichtet, war in einem Berliner Hotel am frühen Freitagmorgen das 16 Meter hohe Aquarium Aquadom mit 1500 Fischen geplatzt. Nach einem lauten Knall hatten sich eine Million Liter Wasser aus dem zerstörten Plexiglas-Zylinder verteilt, unter anderem in dem Hotel und auf der Straße.