16 Meter hohes Aquarium in Berliner Hotel geplatzt

Das Aquarium bestand aus einem Acrylglasbehälter von 16 Meter Höhe und 11,5 Meter Durchmesser. Insgesamt war die Konstruktion 25 Meter hoch. In der Mitte des Zylinders konnten Besucher in einem Aufzug durch das Innere des Aquariums hindurchfahren. In dem Aquarium lebten rund 1500 Fische aus rund 97 verschiedenen Arten in einer Million Liter Wasser.