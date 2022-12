Ursache für geplatztes Aquarium weiterhin unklar

Einen Tag nach dem Platzen eines großen Aquariums war vor dem betroffenen Berliner Hotel vom großen Chaos nicht mehr allzu viel zu sehen. Arbeiter in Schutzanzügen luden am Samstag Schutt in Baucontainer und transportieren Wannen und Netze ab. Ein großer weißer Zaun stand vor dem Gebäude. Doch hinter den Mauern dürfte das Chaos nach dem Unglück am Freitag noch gut sichtbar sein.