Wird Wolffs Ehefrau Teamchefin bei der Konkurrenz?

Während Ferrari mit Frederic Vasseur einen neuen Teamchef finden konnte, Andrea Stella in Zukunft bei McLaren und Andreas Seidl bei Sauber die Richtung vorgeben wird, bleibt zunächst unklar, wer beim Rennstall von Williams in die Fußstapfen Jost Capitos treten wird. Ein Name auf der Liste der möglichen Nachfolger überrascht: Susie Wolff.