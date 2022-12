Straftäter (22) nach Verkehrsunfall aufgeflogen

Ein 22-jähriger Autofahrer war in Gmünd mit einem in Polen zugelassenen Pkw in Richtung Katschberstraße unterwegs, geriet ins Schleudern und fuhr daraufhin gegen eine Hangsicherungsmauer. Der georgische Staatsangehörige blieb unverletzt, flüchtete aber von der Unfallstelle. Von Passanten wurde die Polizei alarmiert, die daraufhin nach dem Unfalllenker suchte. In der Gemeinde Trebesing konnte der junge Mann schließlich angetroffen werden.