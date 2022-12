Ehepaar in letzter Sekunde vorm Ersticken gerettet

Bewusstlos lag eine 64-Jährige in Mattighofen im Vorraum der Wohnung, als ihr Ehemann sie am Samstagnachmittag entdeckte. Der wusste nicht, was los war und verständigte daraufhin die Rettung. Beim Betreten der Wohnung lösten die an der Ausrüstung der Sanitäter angebrachten CO-Warner aus, woraufhin die beiden Personen ins Freie gebracht wurden. Eine Maßnahme, die ihnen im wahrsten Sinne des Wortes Luft brachte, denn jede Minute mehr im Kohlenmonoxid belasteten Haus hätte die Lebensgefahr gesteigert.