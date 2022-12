Pioniere der Body-Art und blutigen Skandale

Das Publikum jubelte oder rief Skandale aus; der Künstler wurde weltberühmt und zu einem der bedeutendsten Vertreter des Aktionismus.

Wenn Nitsch nicht gerade mit Aktionen beschäftigt gewesen war, zeichnete und druckte er. Eine knappe Auswahl an Blättern ist in der Galerie 422 in Gmunden zu sehen. Die Motive erstrecken sich von Architekturzeichnungen bis hin zu Darstellungen des Körpers.