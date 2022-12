„Wir können uns immer für die Liebe entscheiden“

„Krone“: Was wissen Sie über Eisenstadt, die kleinste Großstadt der Welt? Waren Sie schon einmal hier?

Rebekka Bakken: Ich weiß eine ganze Menge über Eisenstadt und war schon einige Male zu Besuch da. Ich habe unter anderem ein paar Konzerte gegeben, war Wein einkaufen und habe sogar das Foto für ein Cover eines Albums von mir in der Gegend geschossen. Ich habe also sehr gute Erinnerungen. Daher freue ich mich sehr auf die Rückkehr in die burgenländische Landeshauptstadt mit all den freundlichen Menschen, den tollen Weinlagen, der ausgezeichneten Küche und die Wirkstätte der Fürsten Esterhazy und Joseph Haydn.