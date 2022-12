„Avatar“ feierte Österreich-Premiere ganz in Blau!

300 Gäste haben am Dienstagabend bei der Österreich-Premiere von „Avatar: The Way of Water“ im exklusiven Dolby Cinema im Cineplexx Millennium City die mit Spannung erwartete Rückkehr nach Pandora gefeiert. Im ganz in Blau getauchten Cineplexx durften die Gewinner unseres „Krone“-Gewinnspiels vor allen anderen im Land gemeinsam mit der Familie Sully ein fulminantes Abenteuer erleben.