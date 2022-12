Juniorfirmen: Bildung mit Genuss im Pannoneum

Aber was wäre eine Firma, die nur produziert und nicht verkauft? „Bald bankrott!“ Deshalb gibt es die „Limited Edition“ der Schüler am Freitag zwischen 14 und 17.30 Uhr beim Elternsprechtag in der Aula im Pannoneum in Neusiedl am See zu kaufen. Wir wünschen gute Geschäfte!