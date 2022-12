Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der Goldhamster Boo Bear (ein Jahr) wurde herzlos in der Kälte ausgesetzt. In einem Kübel an einer Bushaltestelle wurde der Arme gefunden. Nun sucht er nach einem liebevollen Zuhause, in dem man sich gut um ihn kümmert! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 116 oder per Mail an kleintiervergabe@tierquartier.at