Gespaltenes Land: Lassen sich Gräben überbrücken?

Politikberaterin in der Corona-Krise

Alena Buyx ist seit 2018 Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin sowie Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der Technischen Universität München. Seit 2020 ist Buyx Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. In dieser Funktion hat die Expertin die deutsche Bundesregierung zum Krisenmanagement während der Pandemie beraten und sich verstärkt an die Öffentlichkeit gewandt. Für ihr Engagement wurde sie 2021 mit dem Nationalpreis der Deutschen Nationalstiftung ausgezeichnet.