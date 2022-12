Soldaten feierten mit Ministerin Weihnachten

Zustrom an Migranten reißt nicht ab

Wenngleich die Aufgriffszahlen in der derzeitigen Kälte nicht an jene des Sommers herankommen, reißt der Zustrom an Migranten dennoch nicht ab. 1189 Grenzgänger wurden in der vergangenen Woche gemeldet. Die meisten, konkret 462 Einwanderer, kamen aus Indien sowie Afghanistan (290), Marokko (184), Syrien (88) und Tunesien (37). Vier Flüchtlingstouren mit insgesamt 39 Migranten konnte die Polizei stoppen, sechs Schlepper wurden festgenommen.