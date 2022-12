Drogendealer (29) machte seine Kunden abhängig

In Plüsch-Teddybären versteckt

Bei den weiteren Ermittlungen stießen die Beamte in der Wohnung eines 22-Jährigen auf rund 75 Gramm Cannabiskraut sowie etwa 25 Ausweisdokumente wie Führerscheine, E-Cards, Schülerausweise, Bankomatkarten, die er im Zuge von Fundunterschlagungen unterdrückt hatte. Er wurde ebenso angezeigt wie ein 27-jähriger Iraker und seine 17-jährige Lebensgefährtin. Sie sollen in Ried im Innkreis und Linz mit Kokain gedealt haben. Insgesamt 30 Gramm Kokain wurden bei ihnen, im Inneren eines Plüsch-Teddybären versteckt, gefunden.