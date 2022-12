12.000 Unterschriften, die niemand haben will

Er und zwei Kolleginnen halten in der Nacht die Stellung. Insgesamt tragen sie die Verantwortung für das Wohlergehen von 114 Menschen. „Dabei muss man bedenken, dass heute fast nur noch Hochaltrige beziehungsweise Hochbetagte in einem Altersheim leben; Demenzkranke, die mitten in der Nacht auf die Idee kommen, einkaufen zu gehen, Menschen, deren Gesundheitszustand sich von einer auf die andere Sekunde verschlechtern kann.“