Lustenauer Alge-innotex stolpert in Insolvenz

Der Lustenauer Bandwaren-Hersteller Alge-innotex GmbH ist insolvent. Am Montag ist am Landesgericht ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) sprach von Passiva in Höhe von 4,5 Millionen Euro, der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) von 4,4 Millionen Euro. Diesen stehen Aktiva von 570.000 Euro gegenüber.