Ex-FAK-Coach: „Sind ein Volk mit riesigem Willen“

Der in Klagenfurt lebende Kroate kennt die Truppe von Teamchef Zlatko Dalic in- und auswendig: Gvardiol, Majer, Olmo, Orsic, Sutalo, Majer, Ivusic sowie Elferheld Dominik Livakovic und Bruno Petkovic hatte er bei Dinamo Zagreb bzw. Osijek trainiert. „Livakovic war bei Dinamo schon immer ein starker Rückhalt, hatte Pech, dass es mit dem Ausland nie klappte - jetzt wird er es zu einem Europa-Topklub schaffen. Er hat mich auch zu seiner Hochzeit eingeladen, ein toller Typ“, so Bjelica. Über Petkovic, der Brasilien das 1:1 eingeschenkt hat, sagt der Trainer: „Von ihm kannst du alles haben - viele Fehler, aber auch grandiose, unerwartete Sachen!“